Самую дорогую новогоднюю ёлку России стоимостью почти 100 миллионов рублей установят в Красноярске. По данным SHOT, новая 30-метровая красавица появится на острове Татышев вместо прежней конструкции, которую горожане прозвали «уродским конусом». В прошлом году старое дерево опозорилось ещё и тем, что не зажглось во время торжественного открытия.

Стоимость новой ёлки составляет 91 миллион рублей. Правда, речь идёт не только о самом дереве: контракт предусматривает изготовление, установку, обслуживание и демонтаж праздничной конструкции на протяжении трёх новогодних сезонов. Поэтому статус самой дорогой ёлки страны, который ей приписывает SHOT, пока нельзя считать подтверждённым без сравнения с аналогичными закупками в других городах.

Выглядеть дорогостоящая красавица должна соответствующе. Вокруг 30-метровой ели появится гигантский светящийся шатёр диаметром около 60 метров. На его оформление потребуется девять километров светодиодных нитей. Иллюминация сможет менять цвета и рисунки, создавая различные световые эффекты.

Саму ёлку украсят шарами, звёздами, щелкунчиками и пряничными домиками. Часть игрушек изготовят по эскизам победителей детского конкурса. Подрядчиком стала петербургская группа компаний «Мегаполис».

История с заменой главной ёлки началась после прошлогоднего новогоднего фиаско. Красноярцы давно критиковали прежнюю 55-метровую конструкцию за непривлекательный внешний вид и сравнивали её с рекламным конусом. Окончательно праздничное настроение испортилось на торжественном открытии: после традиционного обратного отсчёта ёлка так и не загорелась вовремя.

Недовольство горожан дошло до мэрии. Глава Красноярска Сергей Верещагин запустил опрос о будущем главной праздничной площадки. Большинство участников высказались за замену дерева. В итоге власти решили отказаться от старого гиганта в пользу более низкой, но значительно богаче украшенной ёлки.

Причём 91 миллион рублей — далеко не все новогодние расходы города. Отдельно власти закупили праздничные конструкции и украшения для семи районов Красноярска. Изначально на эти работы планировали потратить 105,3 миллиона рублей, но по итогам торгов стоимость контракта снизилась до 79,45 миллиона. Таким образом, общая сумма двух крупных закупок достигает примерно 170,5 миллиона рублей.

Монтаж главной ёлки и праздничное оформление планируют завершить до 4 декабря. Торжественное открытие новой конструкции и ледового городка назначено на 25 декабря. Теперь красноярцам остаётся надеяться, что самая дорогая ёлка по версии SHOT не повторит судьбу предшественницы и загорится с первого раза.

Ранее Life.ru рассказывал о другой дорогостоящей замене новогодней ёлки — во Владимире. Местные власти решили приобрести искусственное дерево за 12,5 миллиона рублей после того, как прежняя конструкция стоимостью около десяти миллионов оказалась непригодной для повторной установки.

Кроме того, Life.ru писал о покупке главной новогодней ёлки Кемеровом за 18 миллионов рублей. Тогда городские власти объясняли расходы необходимостью заменить изношенное дерево, которое использовали 11 лет. Новую 25-метровую конструкцию оснастили примерно 200 тысячами светодиодов и рассчитывали эксплуатировать не менее 15 лет.