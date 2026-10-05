Во Владимире купят новую новогоднюю ёлку за 12,5 млн рублей. Прошлая стоила 10 млн и сгнила за зиму

Во Владимире собираются потратить 12,5 млн рублей на новую искусственную ёлку для Соборной площади после того, как прошлогоднюю конструкцию признали непригодной для повторной установки. Об этом сообщает Mash.

Предыдущий новогодний символ города обошёлся примерно в 10 млн рублей и простоял только один сезон. По версии канала, конструкция не выдержала зимних морозов, после чего её элементы оказались повреждены настолько, что собирать дерево заново стало невозможно.

Новая закупка уже объявлена. За 12,5 млн рублей город рассчитывает получить искусственную ель с праздничным оформлением, которую установят к Новому году.

В других российских городах также началась подготовка к праздникам. Как подсчитал Mash, крупнейшую сумму среди упомянутых закупок готов потратить Красноярск — начальная стоимость контракта на изготовление, установку и обслуживание искусственных елей, украшений и световых объектов превышала 105 млн рублей.

По данным телеграм-канала, Нижний Новгород планирует направить на праздничное оформление около 42 млн рублей, Калининград — 40 млн, Санкт-Петербург — 29 млн, Благовещенск — 18 млн, Норильск — 15 млн, а Краснодар — 5,5 млн рублей. Общую стоимость новогодних закупок регионов Mash оценивает как минимум в полмиллиарда рублей.

При этом владимирские СМИ приводят другую официальную причину замены прошлогодней ели: конструкция не соответствовала техническому заданию, а отдельные её элементы больше нельзя безопасно эксплуатировать. Контракт с прежним подрядчиком расторгли.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Рыбном союзе не ожидают резкого подорожания красной икры к Новому году. Сейчас килограмм продукции нового улова в среднем стоит около 18–20 тысяч рублей, а отдельные позиции доходят до 23 тысяч. В отраслевом объединении отмечали, что деликатес уже заметно прибавил в цене после слабой лососёвой путины на Дальнем Востоке. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от спроса в предновогодний период, когда россияне традиционно активнее покупают икру.