Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко направил в Минздрав отчёт о том, насколько Россия готова к эпидемии гриппа и ОРВИ. В письме от 28 декабря (копия есть у Лайфа) он перечисляет регионы, где запасов нужных лекарств меньше всего (они сделаны на две недели и менее).

Первые три препарата в письме указываются по международным непатентованным названиям (формуле), поэтому мы в скобках указываем их торговые, известные всем названия.

Как видим, чаще всего в этот список попадали Тамбовская, Архангельская, Брянская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Северная Осетия.

Но в целом, как сказано в письме, "ситуацию с обеспечением лекарственными препаратами для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ в субъектах Российской Федерации можно оценивать как стабильную". "Повышенного спроса на противовирусные лекарственные препараты, а также ускоренной реализации их запасов в аптечных организациях не отмечено", — пишет Михаил Мурашко. Он отмечает, что граждане ни в одном регионе пока не жаловались на нехватку препаратов от гриппа.

Росздравнадзор также опросил наиболее крупных оптовиков насчёт их запасов ("Протек", "Пульс", "Роста", "Катрен"). В целом из их ответов следует, что "необходимые препараты на складах находятся в достаточном количестве".

При этом "ограниченные товарные запасы вышеперечисленных лекарственных препаратов отмечены на складе ФГ "Роста", что связано с прошедшими недавно крупными аукционами и поставками препаратов в медицинские организации и в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд".

Как сообщал Лайф, 23 декабря Михаил Мурашко также направлял в Минздрав отчёт о готовности страны к гриппу. В новом письме он более детально прописывает информацию. При этом в предыдущем были, например, такие цифры:

"Проблемным вопросом продолжает оставаться обеспеченность субъектов Российской Федерации аппаратами для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)", — говорилось в письме Мурашко. Этот прибор забирает кровь пациента из вены, насыщает её кислородом и возвращает в артерию. Аппарат применяется в том числе в случаях, когда искусственная вентиляция лёгких неэффективна. Он нужен пациентам с осложнениями гриппа и тяжёлыми формами пневмонии.

"В настоящее время аппаратура для ЭКМО отсутствует в 51 субъекте", — писал Мурашко. Он сообщает также, что 21 ноября Росздравнадзор провёл всероссийское видеоселекторное совещание. В нём приняли участие региональные чиновники, представители российских фармкомпаний, оптовых и аптечных организаций.

Напомним, год назад, как раз в сезон гриппа, в аптеках был дефицит антивирусных мазей (например, оксолиновой), медицинских масок и противовирусных препаратов ("Тамифлю", "Релензы", "Виферона").

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в течение первой недели 2017 года "на территории Российской Федерации продолжал регистрироваться повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ". "Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ ... отмечено в 17-ти субъектах Российской Федерации" — говорится в сообщении пресс-службы. В основном, это Центральный и Приволжский федеральные округа.

Как ранее рассказывал Лайф, далеко не все врачи, в отличие от Росздравнадзора, считают перечисленные лекарства нужными.

— В мире существует только два эффективных противовирусных средства — "Тамифлю" и "Реленза", — сказал известный доктор, главный врач Московской городской больницы № 71 Александр Мясников. — Эффективность остальных мировое медицинское сообщество не признало. Потому что по остальным препаратам не проводилось нормальных клинических испытаний. Таким образом, доказательств их эффективности просто нет. Начиная с "Арбидола" и заканчивая "Кагоцелом" — всё это полная лажа, популярная только за счёт рекламы.

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