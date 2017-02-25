Таня, у тебя мозгов мало, давай на полный привод: как начался "Северный лес"

Вроде BMW, а вроде и не BMW Если вы думаете, что день гонщика на "Северном лесе" начинается с неторопливого похода в кафе и чашечки американо, вы ошибаетесь. С самого утра участники гонки проходят сначала аккредитацию — это бумажки и скучно, если честно, а потом технический осмотр — и это уже куда интереснее.

Фото: © L!FE/Александр Лисицын

Около боксов стоит вереница авто. Рядом со своими "малышками" пилоты и штурманы. Немного нервничают, но настрой боевой. Что касается самих машин, тут несколько классов: говоря простым языком, есть обычные — заводской сборки, есть немного переделанные и полностью прошедшие апгрейд. Вот, например, вроде BMW, а вроде и нет.

Все команды к каждому сезону готовят какие-то свои фишки в плане подготовки авто. Секреты, конечно, не раскрывают. Русские гонщики хитро поглядывают друг на друга. И на финнов, которых с лёгкой руки называют "летающими". А вот — уроженцы Катара, Саудовской Аравии или, например, Туниса. Но они тут, скорее, туристы.

Фото: © L!FE/Александр Лисицын

Таня, у тебя мозгов мало, переходи на полный привод Глаза ищут прекрасное. И находят. В одной из иномарок в кресле штурмана — Людмила Петенко. На просьбу об интервью отвечает отказом — никаких разговоров перед гонкой. Отдуваться приходится пилоту. Эдуард рассказывает: он — из Волгограда, она — из Москвы, вместе ездят уже второй год.

Из проезжающего на техосмотр "соболя" бодро выпрыгивает ещё одна представительница прекрасного пола. Пока сверстницы Татьяны Елисеевой играли в куклы, она гоняла на охоту на коленках у дедушки на потрёпанной "шестёрке". Права получила рано. Потом увлеклась картингом. — А в ралли как вас угораздило? — спрашиваем девушку. — Тренер посмотрел на меня и сказал: "Таня, у тебя мозгов мало для таких маленьких машин, поэтому давай на полный привод", — отвечает она.

— Вокруг вас одни мужики, не тяжело? — Пробовала ругаться матом, не помогает. Потом поняла: чтобы зауважали, надо проехать хорошо. Только так. А ещё у этой обаятельной гонщицы есть "инстаграм". Её никнейм — "Танчик Елисеева", и там аж 22 тысячи подписчиков.

Изюминка сезона и медведь из целебного шунгита Помните мем про команду, которая должна спасти мир? Это почти тоже самое: парень, который выиграл всё и ещё немного, — Владимир Чагин, главный по организации гонок — Роберт Санакоев, в недавнем прошлом один из лучших на трассе — Руслан Мистиков, почётный гость — министр по делам молодёжи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов и двигатель прогресса — Сергей Зеленьков.

Фото: © L!FE/Максим Кузин

Перед открытием "Северного леса" всех гонщиков и журналистов собирают на большую пресс-конференцию. Звучат пять основных тезисов: "Северный лес" — это главная изюминка всего Кубка мира по ралли-рейдам;

Окончательное количество экипажей — 31;

Погода шалит, скучно не будет;

Трассу с прошлого года немного изменили;

Популярность гонок надо развивать с помощью соцсетей и "Ютуба". Пожалуй, главный человек на этой пресс-конференции, Владимир Чагин, берёт слово. Семикратный победитель "Дакара" замечает: всё-таки ралли — это суровый мужской спорт (ага, это он просто про "инстаграм" Танчика Елисеевой ещё не знает).

Слово берёт исполняющий обязанности главы республики Карелия Александр Воронов. Он обещает победителям первого заезда специальный приз — фигуру медведя из лечебного камня шунгита. Но всех гонщиков больше интересует главный приз "Северного леса", который, кстати, представляет из себя грозного тигра.

Всё только начинается В центре Сортавалы уже не протолкнуться. У спуска к Ладоге специальный подиум. По очереди, рыча моторами, экипажи залетают и слетают с него. Толпа в восторге: и дети, и взрослые.

После открытия все экипажи пофорсили на небольшой трассе неподалёку от города. На сленге гонщиков это называется пролог — по сути, лайтовый заезд, на котором решается, кто с какого места стартует. И если на трассе всё понятно: кто быстрее, тот и круче, то вторая часть этой жеребьёвки гораздо занимательнее.

На первый-второй рассчитайсь! Небольшой зал в небольшом отеле — это уже около главной трассы. Свой вечер гонщики, занявшие с первого по десятое место на прологе, заканчивают забавной процедурой, которая очень напоминает детскую игру. Есть десять баннеров с цифрами. Десятое место занимает любой, но девятое может вытеснить его, и тому придётся выбирать из оставшихся. И так до первого места. Простенькая десятиминутная забава сопровождается смехом и аплодисментами. Мужики — что дети.

В числе триумфаторов первого заезда — польский экипаж. И штурман — снова обаятельная дама — Магдалена Духаник-Перссон. Она настоятельно советует нам быть осторожнее с селфи на трассе завтра.

Празднику скорости и дрифта быть Быть. И это правда. В доказательство — забавная деталь: власти Сортавалы, конечно, те ещё мастера комбо, просто знали, что в конце февраля у них "Северный лес", и не стали снимать новогодние украшения в центре города. Может, это для того, чтобы каждый гонщик, да пусть хоть из солнечного Катара, верил в победу в этой снежной битве.