Апокалипсис вчера

Колбаса из бобров

Если ситуация в мире достигнет критической точки, провиант закончится довольно быстро. Даже тем немногим уцелевшим очень скоро станет нечего есть. Этому посвящено огромное количество художественных произведений. Самыми известными являются серия фильмов "Безумный Макс" и вселенная Fallout.

Еду придётся брать из всех доступных источников, начиная с братьев наших диких — медведей, оленей или бобров. Белорусские мясокомбинаты, например, уже готовятся к массовому производству колбасы и тушёнки из органических лесопилок, чем вызвали гнев вегетарианцев.

Во вселенной Fallout существуют "кротокрысы", которые внешне очень похожи на бобров, только облысевших под воздействием радиации, а их размер сопоставим с размером собаки. Мясо у них, правда, радиоактивное, но что поделать?

Ох уж эти хипстеры!

Наша одежда имеет свойство изнашиваться — появляются дырки и потёртости. Вряд ли у вас будет время подумать о том, что у вас носки порвались. Поэтому вы будете надевать на себя всё, что попадётся на глаза, — от кастрюли до дедушкиного бушлата.

В постапокалиптическом обществе Fallout таких людей называют "рейдерами". Чаще всего это фанатики, забывшие о цивилизованном образе жизни. И самое печальное, что такие пациенты уже есть в нашем обществе — хипстеры. Они готовы завернуться в старый ковёр, отрастить грязную бороду и подвернуть джинсы до колен, объясняя это новым веянием моды. Ребята, остановитесь, пока не поздно.

Повелители дорог

Серия фильмов о похождениях Макса Рокатански возвела дизельпанка в абсолют. Но, если задуматься, мы уже в нём живём. Зависимость от топлива течёт в наших венах. Безумные автолюбители, жаждущие скорости, несут смерть на дорогах — и это не шутки.

Если вспомнить самого персонажа — Макса, безумного повелителя дорог, который без устали колесит на своём Pursuit Special, — сразу же вспоминается Эрик Давидович — хозяин бездорожья с непростой судьбой. Надеемся, что после выхода из-под стражи он вернёт нам воду. И угомонит обезумевших стритрейсеров.

Супермутанты

Бодибилдинг в наше время достиг какого-то маразматического эффекта. Людям нравится превращать себя в груду мышц, правда, на практике пользы от этого немного. Безумный фанатизм часто заканчивается фатально.

Но печальнее всего выглядит тот факт, что, если вам каким-то образом удастся пережить конец света, вас ожидает радиация. Ничем хорошим это обычно не кончается. В Fallout, например, люди под воздействием множества факторов, в том числе облучения, превращались в супермутантов — агрессивных безмозглых качков. Грустно признавать то, что они уже среди нас.

Отшельники с большой дороги

Люди бегут из мегаполисов в поисках одиночества. У каждого свои причины, но все как один утверждают, что они устали от общества. И в этом есть смысл. В наш век люди стали агрессивнее и беспринципнее. Люди пытаются скрыться от этого кошмара, но, помните, нельзя убежать от самого себя.

Постапокалиптическое общество, отражённое в художественных произведениях, делится на маленькие общины, которые живут себе спокойно в глуши. Разводя двухголовых коров и попивая ядер-колу. Поступая абсолютно правильно. За окном апокалипсис, и очень не хочется, чтобы какой-то незнакомец отгрыз вам ногу, обезумев от голода. Пусть лучше это сделает ваш верный товарищ.