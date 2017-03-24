Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 10:43

Первые тренировки "Формулы-1". Хэмилтон — лучший, Квят проиграл напарнику

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Романов

Фото: © РИА Новости/Александр Романов

На "Альберт-парк" в Австралии завершились две свободные практики перед дебютным Гран-при сезона-2017 в самом престижном классе шоссейно-кольцевых гонок.

Лидерами первых заездов ожидаемо стали пилоты команды Mercedes. Британец Льюис Хэмилтон выиграл обе сессии, а его напарник по команде Валттери Боттас, заменивший чемпиона прошлого года Нико Росберга, завершил сессии на втором и третьем местах соответственно.

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят (Toro Rosso) в первой тренировке стал 12-м, а во второй — 10-м. Уроженцу Уфы не удалось обойти своего напарника Карлоса Сайнса — младшего. Испанец в первой тренировке финишировал 11-м, а во второй — седьмым.

Квалификация первой гонки сезона состоится завтра, сама гонка — в воскресенье.

BannerImage
Галина Глазко
  • Новости
  • Даниил Квят
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar