Первые тренировки "Формулы-1". Хэмилтон — лучший, Квят проиграл напарнику

На "Альберт-парк" в Австралии завершились две свободные практики перед дебютным Гран-при сезона-2017 в самом престижном классе шоссейно-кольцевых гонок.

Лидерами первых заездов ожидаемо стали пилоты команды Mercedes. Британец Льюис Хэмилтон выиграл обе сессии, а его напарник по команде Валттери Боттас, заменивший чемпиона прошлого года Нико Росберга, завершил сессии на втором и третьем местах соответственно.

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят (Toro Rosso) в первой тренировке стал 12-м, а во второй — 10-м. Уроженцу Уфы не удалось обойти своего напарника Карлоса Сайнса — младшего. Испанец в первой тренировке финишировал 11-м, а во второй — седьмым.

Квалификация первой гонки сезона состоится завтра, сама гонка — в воскресенье.