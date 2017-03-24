"Холодная финская кровь Боттаса — главная угроза для чемпионства Хэмилтона"
Экс-менеджер первого в истории российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, известный комментатор и автомобильный эксперт Оксана Косаченко поделилась с Лайфом своими ожиданиями от стартующего сезона.
— В первую очередь очень хочется увидеть настоящий спорт в новом сезоне, — призналась Косаченко. — Надеюсь, у Mercedes наконец-то появятся конкуренты. Рискну предположить, что Renault сделала двигатель, способный помочь Red Bull бороться за высокие позиции в каждой гонке.
Вообще, многие вещи, которые мы ждали все последние годы, начинают реализовываться. Новые владельцы коммерческих прав "Формулы-1" начинают активную работу по привлечению зрителей. Появился такой инструмент, как "экспириенс", — для обладателей специальных билетов.
— Это что такое?
— Теперь зрителей будут водить в паддок, давать больше времени для общения с пилотами, начнут проводить экскурсии по трассе. Хочется верить, что не за горами и эра виртуального доступа к "Формуле-1". Молодое поколение мечтает наконец получить некий контент, чтобы наблюдать за гонками в Сети, а не по телевизору. Уменьшение аудитории в последние годы было вызвано именно отсутствием удобного, современного формата для просмотра гонок.
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Фото: © imago/Crash Media Group/EAST NEWS
— Вернёмся к спорту. Кто навяжет борьбу трёхкратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, главный конкурент которого, Нико Росберг, после завоевания титула покинул "Формулу-1"?
— Считаю, новый напарник британца по Mercedes Валттери Боттас очень сильный пилот. Он типичный финн, и его холодная кровь, расчётливость могут привести к неожиданностям. Думаю, Валттери навяжет Хэмилтону настоящую борьбу. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов пилотов Ferrari Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля. Мне кажется, должна проявить себя и пара из Red Bull. В большей степени Макс Ферстаппен, чем Риккардо.
— Ферстаппен стал открытием прошлого сезона, когда занял место Даниила Квята в Red Bull...
— Теперь на Ферстаппене гораздо большая ответственность. Посмотрим, как он с ней справится. Всё-таки с этого сезона действует новый технический регламент, будут другие двигатели. Надо понаблюдать за Максом первые 3–4 гонки.
Макс Ферстаппен. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
— Австралиец Даниэль Риккардо способен выиграть домашний этап?
— Уверена, сам Риккардо об этом даже не думает. В лучшем случае он может претендовать на место на подиуме.
— А какие шансы у нашего Даниила Квята? Ведь предыдущий сезон сложился для него не лучшим образом...
— В любом случае сезон не пропал зря. Для Даниила сейчас самая главная задача — быть лучше, быстрее и сильнее напарника по Toro Rosso Карлоса Сайнса. Именно этого ему и пожелаю.
Даниил Квят. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov
— "Формулу-1" ждёт первый сезон без многолетнего руководителя королевских гонок — легендарного Берни Экклстоуна...
— Хочется верить, что продукт, который 40 лет создавался Экклстоуном, не был убит. И я верю, что "Формула-1" сохранит свою уникальность.
Напомним, в Австралии стартовал дебютный гоночный уик-энд сезона-2017. В первых двух тренировках первенствовал Льюис Хэмилтон (Mercedes). 25 марта состоятся третий свободный заезд и квалификация, а 26 марта — сама гонка.