"Холодная финская кровь Боттаса — главная угроза для чемпионства Хэмилтона"

Экс-менеджер первого в истории российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, известный комментатор и автомобильный эксперт Оксана Косаченко поделилась с Лайфом своими ожиданиями от стартующего сезона.

— В первую очередь очень хочется увидеть настоящий спорт в новом сезоне, — призналась Косаченко. — Надеюсь, у Mercedes наконец-то появятся конкуренты. Рискну предположить, что Renault сделала двигатель, способный помочь Red Bull бороться за высокие позиции в каждой гонке.

Вообще, многие вещи, которые мы ждали все последние годы, начинают реализовываться. Новые владельцы коммерческих прав "Формулы-1" начинают активную работу по привлечению зрителей. Появился такой инструмент, как "экспириенс", — для обладателей специальных билетов.

— Это что такое?

— Теперь зрителей будут водить в паддок, давать больше времени для общения с пилотами, начнут проводить экскурсии по трассе. Хочется верить, что не за горами и эра виртуального доступа к "Формуле-1". Молодое поколение мечтает наконец получить некий контент, чтобы наблюдать за гонками в Сети, а не по телевизору. Уменьшение аудитории в последние годы было вызвано именно отсутствием удобного, современного формата для просмотра гонок.