Льюис Хэмилтон попытался пошутить о своём уходе из "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон, который трижды становился чемпионом мира в "Формуле-1", сегодня, в День дурака, попытался пошутить о том, что он якобы покидает спорт. Об этом свидетельствовало изображение, опубликованное на странице гонщика в "Инстаграме".