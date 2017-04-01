Льюис Хэмилтон попытался пошутить о своём уходе из "Формулы-1"
Льюис Хэмилтон, который трижды становился чемпионом мира в "Формуле-1", сегодня, в День дурака, попытался пошутить о том, что он якобы покидает спорт. Об этом свидетельствовало изображение, опубликованное на странице гонщика в "Инстаграме".
— Срочные новости. Льюис Хэмилтон покидает "Формулу-1" прямо сейчас, — гласит надпись.
Но долго держать интригу гонщик не стал. Тут же в подписи к изображению признался: "С ума сойти, всем счастливого первого апреля!"