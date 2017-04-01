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Регион
Опубликовано 1 апреля 2017, 21:27

Льюис Хэмилтон попытался пошутить о своём уходе из "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон, который трижды становился чемпионом мира в "Формуле-1", сегодня, в День дурака, попытался пошутить о том, что он якобы покидает спорт. Об этом свидетельствовало изображение, опубликованное на странице гонщика в "Инстаграме".

Psych Happy April fools Day

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton)

— Срочные новости. Льюис Хэмилтон покидает "Формулу-1" прямо сейчас, — гласит надпись.

Но долго держать интригу гонщик не стал. Тут же в подписи к изображению признался: "С ума сойти, всем счастливого первого апреля!"

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Андрей Григорьев
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