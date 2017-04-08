СМИ: Задержанный в Стокгольме мужчина выражал симпатии ИГИЛ

По предварительным сведениям, подозреваемый в совершении теракта является выходцем из Узбекистана.

Мужчина, которого полиция задержала по подозрению в совершении теракта в шведском Стокгольме, выражал симпатии ИГИЛ*. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Напомним, сегодня в столице Швеции неизвестный угнал грузовик и протаранил толпу людей. В результате происшествия погиб один человек.

Источники издания утверждают, что задержанный 39-летний мужчина проживает в Швеции, имеет гражданство Узбекистана. На его странице в Facebook были обнаружены пропагандистские фильмы террористической группировки, а сам он ставил "лайки" под снимками окровавленных людей, которые были сделаны после теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Aftonbladet связалась с одной из его знакомых — и та с удивлением заявила, что данные о его причастности к преступлению не вызывают у неё доверия. По её словам, подозреваемый никогда не говорил о политике или религии — его, в основном, интересовала работа и возможность заработать больше денег, чтобы послать их домой семье. У мужчины, сообщила она, четверо детей и строительный бизнес.

Между тем, по данным газеты, мужчина был задержан в одном из бутиков Стокгольма. Источники сообщили, что на нём была такая же одежда, как и на подозреваемом, которого искали полицейские. Он был в ссадинах и после задержания якобы сам признался в том, что виновен в наезде на людей. Также на его одежде, по сведениям Aftonbladet, были обнаружены осколки стекла.