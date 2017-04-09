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Регион
Опубликовано 9 апреля 2017, 22:52

Кузнецова: Действия коллекторов, избивших ребёнка, выходят за рамки понимания

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

По словам уполномоченного по правам ребёнка, ответственность за жестокие действия в отношении мальчика должна быть возложена как на коллекторов, так и организацию, которая заключила с ними договор.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что жестокое нападение коллекторов на 11-летнего инвалида из-за якобы долга его матери выходит за рамки понимания и закона.

Напомним, в Екатеринбурге коллекторы в течение нескольких дней выслеживали мальчика, после чего избили его в лифте дома, спрашивая, когда женщина вернёт долг. По словам матери мальчика, никакой задолженности за ней не числится. По данному факту было возбуждено дело о вымогательстве с применением насилия.

— То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребёнка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги, — заявила Анна Кузнецова, добавив, что находится на связи по данному вопросу с СК РФ.

Анна Кузнецова напомнила, что после случаев жестоких действий коллекторов в отношении детей в Москве и Ульяновской области был принят закон, запрещающий любые виды физического давления, в том числе угрозы и шантаж.

— Считаю недопустимым и возмутительным саму идею использования детей в подобных целях, полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор, — говорится в опубликованном заявлении омбудсмена.

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Елена Ситник
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