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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 12:20

Милонов внёс законопроект об ограничении доступа к соцсетям подросткам

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов внёс на рассмотрение изменения в закон "О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые ограничивают доступ к соцсетям подросткам.

"Предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста. Кроме того (...) предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что данную инициативу ЗакСа Ленобласти поддерживают 62% россиян, 35% в опросе ВЦИОМ высказались против ограничения.

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Ирина Бутакова
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