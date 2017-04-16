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Регион
Опубликовано 16 апреля 2017, 21:06

"Формула-1" в Бахрейне. Феттель выиграл вторую гонку, Квят чудом избежал аварии

Фото: &copy;&nbsp;AP/EAST NEWS

Фото: © AP/EAST NEWS

Победителем третьего в сезоне Гран-при стал пилот Ferrari Себастьян Феттель, единолично возглавивший генеральную классификацию самых престижных автогонок.

Четырёхкратный чемпион мира Феттель стартовал с третьей позиции, однако благодаря более грамотной тактике со сменой резины немец переиграл и обладателя поула Вальттери Боттаса, и другого представителя Mercedes, трёхкратного чемпиона мира и главного конкурента Феттеля Льюиса Хэмилтона.

В итоге, возглавив гонку, лидер Ferrari грамотно удержал лидерство до финиша. Итоговое преимущество Феттеля над Хэмилтоном составило 6,660 секунды. А в чемпионате немец теперь опережает британца на 7 очков.

Россиянин Даниил Квят в какой-то момент оказался на последнем месте, однако провёл свой Toro Rosso на 12-ю позицию. В нескольких случаях наш пилот был близок к аварии, лишь чудом избежав столкновения на трассе.

В генеральной классификации Квят уступает своему напарнику Карлосу Сайнсу 8 очков (2 против 10).

Гран-при Бахрейна. Гонка

  1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 57 кругов
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6,660
  3. Вальттери Боттас (Mercedes) +20,397
  4. Кими Райкконен (Ferrari) +22,475
  5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +39,346
  6. Фелипе Масса (Williams) +54,326
  7. Серхио Перес (Force India) +62,606
  8. Ромен Грожан (Haas) +74,865
  9. Нико Хюлькенберг (Renault) +80,188
  10. Эстебан Окон (Force India) +95,711
  11. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
  12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
  13. Джолион Палмер (Renault) +1 круг
  14. Фернандо Алонсо (McLaren) +2 круга
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Алексей Безъязычный
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