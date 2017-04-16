"Формула-1" в Бахрейне. Феттель выиграл вторую гонку, Квят чудом избежал аварии

Четырёхкратный чемпион мира Феттель стартовал с третьей позиции, однако благодаря более грамотной тактике со сменой резины немец переиграл и обладателя поула Вальттери Боттаса, и другого представителя Mercedes, трёхкратного чемпиона мира и главного конкурента Феттеля Льюиса Хэмилтона.

В итоге, возглавив гонку, лидер Ferrari грамотно удержал лидерство до финиша. Итоговое преимущество Феттеля над Хэмилтоном составило 6,660 секунды. А в чемпионате немец теперь опережает британца на 7 очков.

Россиянин Даниил Квят в какой-то момент оказался на последнем месте, однако провёл свой Toro Rosso на 12-ю позицию. В нескольких случаях наш пилот был близок к аварии, лишь чудом избежав столкновения на трассе.

В генеральной классификации Квят уступает своему напарнику Карлосу Сайнсу 8 очков (2 против 10).