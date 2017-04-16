"Формула-1" в Бахрейне. Феттель выиграл вторую гонку, Квят чудом избежал аварии
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Победителем третьего в сезоне Гран-при стал пилот Ferrari Себастьян Феттель, единолично возглавивший генеральную классификацию самых престижных автогонок.
Четырёхкратный чемпион мира Феттель стартовал с третьей позиции, однако благодаря более грамотной тактике со сменой резины немец переиграл и обладателя поула Вальттери Боттаса, и другого представителя Mercedes, трёхкратного чемпиона мира и главного конкурента Феттеля Льюиса Хэмилтона.
В итоге, возглавив гонку, лидер Ferrari грамотно удержал лидерство до финиша. Итоговое преимущество Феттеля над Хэмилтоном составило 6,660 секунды. А в чемпионате немец теперь опережает британца на 7 очков.
Россиянин Даниил Квят в какой-то момент оказался на последнем месте, однако провёл свой Toro Rosso на 12-ю позицию. В нескольких случаях наш пилот был близок к аварии, лишь чудом избежав столкновения на трассе.
В генеральной классификации Квят уступает своему напарнику Карлосу Сайнсу 8 очков (2 против 10).
Гран-при Бахрейна. Гонка
- Себастьян Феттель (Ferrari) — 57 кругов
- Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6,660
- Вальттери Боттас (Mercedes) +20,397
- Кими Райкконен (Ferrari) +22,475
- Даниэль Риккардо (Red Bull) +39,346
- Фелипе Масса (Williams) +54,326
- Серхио Перес (Force India) +62,606
- Ромен Грожан (Haas) +74,865
- Нико Хюлькенберг (Renault) +80,188
- Эстебан Окон (Force India) +95,711
- Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
- Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
- Джолион Палмер (Renault) +1 круг
- Фернандо Алонсо (McLaren) +2 круга