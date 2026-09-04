А что будет с Россией? Почему Африка на привычной карте выглядит меньше реальных размеров — объясняет Вассерман

Африка на привычных картах выглядит меньше своих реальных размеров из-за неизбежных искажений при переносе поверхности Земли на плоскость. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя решение Генассамблеи ООН шире использовать карты, корректнее передающие площади континентов.

Земля сферическая, а карта плоская, и отобразить всю Землю на карте без искажений в принципе невозможно. Существует много способов такого отображения, так называемых картографических проекций. У каждой из них есть свои достоинства и свои недостатки депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Поводом для дискуссии стала резолюция Генассамблеи ООН, принятая 4 сентября. Она рекомендует шире использовать равновеликие проекции, в частности Equal Earth, вместо проекции Меркатора там, где необходимо сравнивать реальные площади стран и континентов. Документ поддержали 164 государства, США проголосовали против.

Проекция Меркатора сохраняет направления и углы, благодаря чему исторически оказалась удобной для навигации. Однако площадь территорий она искажает всё сильнее по мере удаления от экватора. Поэтому Африка выглядит непропорционально маленькой относительно России, Канады или Гренландии: в действительности африканский континент примерно в 14 раз больше Гренландии. Вассерман отметил, что переход к карте с более точным отображением площадей изменит и привычный вид России.

«В той проекции, которая сейчас используется как основная, наша страна увеличена сильнее, чем страны, более близкие к экватору. Так что, если перейти на проекцию, в которой Африка отображается более-менее пропорционально, то наша страна будет выглядеть на такой карте меньше», — рассказал депутат Life.ru.

При этом полностью избавиться от искажений на плоской карте невозможно: равновеликие проекции лучше сохраняют соотношение площадей, но жертвуют другими параметрами — например, формой или углами. Поэтому разные способы изображения Земли продолжают использоваться для разных задач.

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция в день голосования в ООН объявила об отказе от проекции Меркатора на официальных картах мира и переходе на равновеликую проекцию Эккерта IV. Париж объяснил решение стремлением точнее отображать реальные размеры государств и континентов. На таких картах Россия, Европа и Гренландия визуально уменьшаются относительно Африки и других территорий, расположенных ближе к экватору.