Франция отказалась от карты Меркатора перед голосованием ООН

Франция официально отказалась от использования проекции Меркатора для своих картографических представлений мира и переходит на проекцию Эккерта IV, которая точнее передаёт реальные площади континентов. Решение Париж объявил 4 сентября — в день рассмотрения в ООН инициативы по более справедливому отображению Африки на картах.

О смене подхода заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на открытии форума La Fabrique de la diplomatie в Париже.

«Наша дипломатия должна вести две борьбы: продвигать собственное видение и всегда следить за тем, чтобы мир изображался справедливо», — заявил глава французского МИД. По его словам, картографические искажения со временем закрепляются в общественном восприятии, поэтому их необходимо исправлять.

Привычная проекция Меркатора появилась ещё в XVI веке и создавалась прежде всего для морской навигации. Её главный недостаток — сильное увеличение территорий по мере приближения к полюсам. В результате Европа, Россия, Канада и Гренландия выглядят на таких картах значительно крупнее относительно территорий, расположенных ближе к экватору.

Особенно заметно это на примере Африки и Гренландии. На традиционной карте их размеры могут казаться сопоставимыми, хотя в действительности площадь Африки примерно в 14 раз больше.

Франция выбрала проекцию Эккерта IV. Она относится к равновеликим: площади государств и континентов на ней сохраняют более правильные пропорции. В результате сама Франция, другие европейские страны, Россия и США визуально занимают меньше места, а Африка, Южная Америка и некоторые регионы Азии выглядят значительно крупнее, чем на карте Меркатора.

Решение Парижа стало поддержкой африканской кампании Correct the Map. Инициативу в ООН продвигает Того от имени Африканского союза, её поддержали все 55 государств объединения. Авторы предлагают шире использовать проекцию Equal Earth и другие равновеликие карты там, где необходимо корректно сравнивать размеры государств и континентов.

При этом речь не идёт о запрете карты Меркатора. Эта проекция по-прежнему остаётся удобной для навигации. Предлагаемые изменения касаются прежде всего школьных карт, международных организаций, СМИ и цифровых сервисов, когда важно визуально правильно передать площадь территорий.

Французское решение принято непосредственно перед рассмотрением соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеей ООН. Документ носит рекомендательный характер, однако в случае поддержки может ускорить переход международных организаций, образовательных учреждений и картографических сервисов на более пропорциональные изображения мира.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Африка на привычной карте мира выглядит значительно меньше своих реальных масштабов и чего добиваются авторы инициативы Correct the Map.