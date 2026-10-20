«А что изменится?» Уехавшая в Испанию Исинбаева удивила ответом на просьбу вернуться домой
Исинбаева ответила вопросом на призыв вернуться в Россию из Испании
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isinbaevayelena
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, проживающая в Испании, не стала прямо отвечать на предложение вернуться в Россию. Вместо этого знаменитая легкоатлетка задала подписчику несколько встречных вопросов о том, что для него означает дом и почему её присутствие на родине так важно.
Поводом для обсуждения стала публикация Исинбаевой в соцсетях. Спортсменка написала пост на английском языке, предложив поклонникам рассказать, что именно им хотелось бы узнать о её жизни, карьере и личном опыте.
В комментариях один из пользователей обратился к олимпийской чемпионке с пожеланием вернуться домой. Однако вместо ответа о возможном переезде Исинбаева предложила собеседнику задуматься над самим понятием родины.
«Что значит дом для вас? И что изменится в вашей жизни, если увидеть меня на Красной площади или на Мамаевом кургане? Или в Питере возле Исаакиевского собора?» — написала спортсменка.
При этом Исинбаева не уточнила, рассматривает ли возвращение в Россию и планирует ли в ближайшее время посещать страну. Её ответ ограничился вопросами к подписчику.
Олимпийская чемпионка родом из Волгограда, однако последние годы живёт за границей. В 2023 году СМИ сообщили о её проживании на испанском острове Тенерифе. Сама спортсменка тогда называла себя человеком мира и говорила, что предпочитает жить там, где работает.
Ранее Life.ru рассказывал, что переехавшая в Испанию Исинбаева получила диплом российского вуза. Бывшая легкоатлетка прошла профессиональную переподготовку по психологии в Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ. Она сообщала, что намерена применять новые знания в работе с людьми.