«А что изменится?» Уехавшая в Испанию Исинбаева удивила ответом на просьбу вернуться домой

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, проживающая в Испании, не стала прямо отвечать на предложение вернуться в Россию. Вместо этого знаменитая легкоатлетка задала подписчику несколько встречных вопросов о том, что для него означает дом и почему её присутствие на родине так важно.

Поводом для обсуждения стала публикация Исинбаевой в соцсетях. Спортсменка написала пост на английском языке, предложив поклонникам рассказать, что именно им хотелось бы узнать о её жизни, карьере и личном опыте.

В комментариях один из пользователей обратился к олимпийской чемпионке с пожеланием вернуться домой. Однако вместо ответа о возможном переезде Исинбаева предложила собеседнику задуматься над самим понятием родины.

«Что значит дом для вас? И что изменится в вашей жизни, если увидеть меня на Красной площади или на Мамаевом кургане? Или в Питере возле Исаакиевского собора?» — написала спортсменка.

При этом Исинбаева не уточнила, рассматривает ли возвращение в Россию и планирует ли в ближайшее время посещать страну. Её ответ ограничился вопросами к подписчику.

Олимпийская чемпионка родом из Волгограда, однако последние годы живёт за границей. В 2023 году СМИ сообщили о её проживании на испанском острове Тенерифе. Сама спортсменка тогда называла себя человеком мира и говорила, что предпочитает жить там, где работает.