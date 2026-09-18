Фетисов заявил об упущенной Исинбаевой возможности защитить россиян в МОК

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Елена Исинбаева слишком поздно осознала упущенную возможность защищать интересы российских спортсменов. По его мнению, бывшая легкоатлетка могла раньше использовать своё влияние в Международном олимпийском комитете.

«Может быть, Елена сейчас на самом деле поняла, что был упущен момент», — приводит его слова РИА «Новости».

Фетисов отметил, что спортсмены, которые входят в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, несут ответственность за влияние на решения организации. По его мнению, Исинбаева своим заявлением способна повлиять на дальнейшие действия коллег.

Хоккеист также выразил надежду, что слова Исинбаевой заставят остальных членов комиссии атлетов МОК активнее участвовать в обсуждении подобных вопросов.

Ранее Life.ru писал о финансовых проблемах Исинбаевой. Её задолженность за ЖКУ по московским квартирам достигла 440 тысяч рублей. Кроме того, налоговая выставила спортсменке счёт почти на миллион рублей. Ранее из-за долга в 1,5 млн рублей её счета уже блокировали.