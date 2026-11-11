Депутат Верховной рады Анна Скороход усомнилась в здравом смысле авторов инициативы о создании Космических сил Украины. Парламентарий предположила, что подобная идея могла возникнуть под воздействием запрещённых веществ. Свою позицию она высказала в интервью украинскому журналисту Жану Новосельцеву.

«А что они курили? Пусть поделятся, может, нам тоже будет весело и не так холодно. Какие космические войска? Для того, чтобы это понимать, нужно что-то употреблять, притом сильное», — сказала Скороход.

Депутат обратила внимание на состояние украинской космической отрасли. По её словам, страна не располагает собственными спутниками, а национальное космическое агентство фактически перестало существовать ещё в 2020–2021 годах. Именно поэтому планы создать новый вид вооружённых сил вызвали у неё столь резкую реакцию.

Поводом для критики стало решение Верховной рады от 9 ноября. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект № 13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. За инициативу проголосовали 252 депутата.

Согласно документу, новая структура должна заниматься развитием военных космических технологий. В частности, предлагается создать собственную систему раннего предупреждения о ракетных пусках, разработать средства противодействия таким атакам и обеспечить защищённую спутниковую связь для военных.