«А что они курили?» В Раде разнесли идею создать космические войска на Украине
Нардеп Скороход спросила, что курили авторы идеи о Космических силах Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Депутат Верховной рады Анна Скороход усомнилась в здравом смысле авторов инициативы о создании Космических сил Украины. Парламентарий предположила, что подобная идея могла возникнуть под воздействием запрещённых веществ. Свою позицию она высказала в интервью украинскому журналисту Жану Новосельцеву.
«А что они курили? Пусть поделятся, может, нам тоже будет весело и не так холодно. Какие космические войска? Для того, чтобы это понимать, нужно что-то употреблять, притом сильное», — сказала Скороход.
Депутат обратила внимание на состояние украинской космической отрасли. По её словам, страна не располагает собственными спутниками, а национальное космическое агентство фактически перестало существовать ещё в 2020–2021 годах. Именно поэтому планы создать новый вид вооружённых сил вызвали у неё столь резкую реакцию.
Поводом для критики стало решение Верховной рады от 9 ноября. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект № 13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. За инициативу проголосовали 252 депутата.
Согласно документу, новая структура должна заниматься развитием военных космических технологий. В частности, предлагается создать собственную систему раннего предупреждения о ракетных пусках, разработать средства противодействия таким атакам и обеспечить защищённую спутниковую связь для военных.
Ранее Life.ru рассказывал, что ирландский журналист Чей Боуз высмеял планы Киева по созданию Космических сил. Он предположил, что инициатива может стать новым поводом для получения финансовой помощи от Евросоюза, указав на отсутствие утверждённого бюджета и конкретных сроков реализации проекта.