«‎А для вас я никто»: Адвокат Жорин успокоил любителей поорать «мурок-вороваек» в караоке

«Таганка», «Владимирский централ» и другие известные песни о тюрьме и криминальной жизни не должны исчезнуть из караоке-каталогов после истории со штрафом жительницы Сочи. Оснований для этого нет, заявил Life.ru адвокат Сергей Жорин.

По его словам, само по себе упоминание тюрьмы, преступной среды или использование уголовного жаргона ещё не делает композицию запрещённой. Российское законодательство не устанавливает общего запрета на «блатные песни» как музыкальный жанр.

Поводом для дискуссии стало дело жительницы Сочи, которую оштрафовали на две тысячи рублей по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ после публикации в соцсети ролика с песней «Доля воровская». Как пояснил Жорин, в этом случае суд с учётом заключения специалиста оценивал конкретную композицию и обстоятельства её размещения как демонстрацию атрибутики запрещённого экстремистского движения АУЕ.*

Поэтому говорить, что после этого решения из караоке должны исчезнуть «Таганка», «Владимирский централ» и другие известные песни, оснований нет Сергей Жорин адвокат

Жорин напомнил, что статья 20.3 КоАП касается пропаганды и публичной демонстрации запрещённой атрибутики и символики. При этом, по его словам, значение имеют конкретное содержание материала и контекст, в котором он используется.

Кроме того, информационный материал становится экстремистским после соответствующего решения суда и включения в федеральный список Минюста. Поэтому отдельное административное дело не означает автоматического запрета целого музыкального жанра. Обычное исполнение подобных композиций в караоке, если оно не сопровождается пропагандой экстремистской идеологии или демонстрацией запрещённой символики, само по себе не образует такого состава правонарушения, пояснил адвокат.

Ранее Life.ru рассказывал о заключённом московского СИЗО «Бутырка», которого оштрафовали за демонстрацию символики АУЕ*. Поводом стали татуировки мужчины, которые изучили в рамках экспертизы. Суд признал его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил штраф в две тысячи рублей. Этот случай также показывает, что ответственность по статье 20.3 КоАП связана с конкретной запрещённой символикой и обстоятельствами её демонстрации, а не с любой отсылкой к тюремной или криминальной тематике.

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