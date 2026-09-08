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Регион
Опубликовано 8 сентября, 13:57

В «Бутырке» арестанта оштрафовали после жалобы на татуировки АУЕ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/Bits And Splits

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/Bits And Splits

Заключённого московского СИЗО № 2 «Бутырка» оштрафовали на две тысячи рублей после жалобы сокамерников на его татуировки с символикой АУЕ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, мужчина находился в камере № 300. На его плечах были нанесены надписи «АУЕ»* и восьмиконечные звёзды, которые заметили двое других арестантов.

Сокамерники обратились к администрации СИЗО и объяснили, что изображения вызывают у них «плохие чувства». После экспертизы суд признал мужчину виновным в демонстрации экстремистской символики и назначил штраф в две тысячи рублей.

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Ранее сообщалось, что в кузбасском СИЗО пресекли экстремистскую деятельность заключённого, который пропагандировал идеологию запрещённого в России движения АУЕ*. По данным ведомства, с декабря 2024 по май 2026 года мужчина распространял воровские понятия и использовал символику запрещённой организации в переписке и устных беседах.

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* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

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Юлия Сафиулина
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