А Эрмесовку-то кто взял? В РФ предложили наказывать за «прабабушек Синячко» и другие гей*-глумления над ВОВ
В России предложили ввести уголовное наказание за мемы с героями ВОВ
Игорь Синяк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theigorsinyak
Использование образов героев Великой Отечественной войны в унизительных мемах предложили приравнять к оскорблению памяти защитников Отечества. С такой инициативой выступил председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.
Поводом стал распространяющийся в Сети мем, в котором квир*-блогер Игорь Синяк представлен в образе участника Великой Отечественной войны. Иванов считает, что подобные публикации выходят за рамки обычной интернет-сатиры.
Сегодня по интернету расходится мем, в котором квир*-персонаж, некто Игорь Синяк, выдается за героя Великой Отечественной войны. Это подаётся как шутка, как ирония, как «просто мем». Но я хочу сказать прямо: это не шутка. Это глумление над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили
Иванов предложил закрепить ответственность за использование образов участников Великой Отечественной войны в унизительном или оскорбительном контексте. По его мнению, первоначально речь может идти об административном наказании, а в повторных или особо тяжёлых случаях — об уголовной ответственности.
Кроме того, общественник выступил за возможность оперативной блокировки подобных материалов интернет-платформами по требованию Роскомнадзора или после обращений граждан.
«И, конечно, нужно активно просвещать молодёжь, объяснять, что такое подвиг, что такое память, что такое уважение к истории. Мы не должны позволить, чтобы наши дети росли на мемах, где герои выставлены посмешищем. Мы должны вернуть в общество уважение к памяти павших. Это наш долг перед ними и перед будущими поколениями», — добавил эксперт.
При этом действующее российское законодательство уже предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Статья 354.1 УК РФ также охватывает осквернение символов воинской славы и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Предложение Иванова предполагает уточнение применения этих норм к новым форматам интернет-контента.
Ранее Life.ru рассказывал о тату-мастере из Волгограда, которая ради шутки набила клиенту портрет блогера Игоря Синяка в образе ветерана Великой Отечественной войны. Мастер изначально понимала юмористический характер задумки и не считала изображённого человека реальной родственницей заказчика или участницей войны. После публикации снимков татуировка быстро разошлась по соцсетям и стала частью вирусного мема.
Больше новостей об общественных инициативах и законодательстве — в разделе «Общество» на Life.ru.