А Эрмесовку-то кто взял? В РФ предложили наказывать за «прабабушек Синячко» и другие гей*-глумления над ВОВ

Использование образов героев Великой Отечественной войны в унизительных мемах предложили приравнять к оскорблению памяти защитников Отечества. С такой инициативой выступил председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.

Поводом стал распространяющийся в Сети мем, в котором квир*-блогер Игорь Синяк представлен в образе участника Великой Отечественной войны. Иванов считает, что подобные публикации выходят за рамки обычной интернет-сатиры.

Сегодня по интернету расходится мем, в котором квир*-персонаж, некто Игорь Синяк, выдается за героя Великой Отечественной войны. Это подаётся как шутка, как ирония, как «просто мем». Но я хочу сказать прямо: это не шутка. Это глумление над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили Михаил Иванов председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Иванов предложил закрепить ответственность за использование образов участников Великой Отечественной войны в унизительном или оскорбительном контексте. По его мнению, первоначально речь может идти об административном наказании, а в повторных или особо тяжёлых случаях — об уголовной ответственности.

Кроме того, общественник выступил за возможность оперативной блокировки подобных материалов интернет-платформами по требованию Роскомнадзора или после обращений граждан.

«И, конечно, нужно активно просвещать молодёжь, объяснять, что такое подвиг, что такое память, что такое уважение к истории. Мы не должны позволить, чтобы наши дети росли на мемах, где герои выставлены посмешищем. Мы должны вернуть в общество уважение к памяти павших. Это наш долг перед ними и перед будущими поколениями», — добавил эксперт.

При этом действующее российское законодательство уже предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Статья 354.1 УК РФ также охватывает осквернение символов воинской славы и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Предложение Иванова предполагает уточнение применения этих норм к новым форматам интернет-контента.

Ранее Life.ru рассказывал о тату-мастере из Волгограда, которая ради шутки набила клиенту портрет блогера Игоря Синяка в образе ветерана Великой Отечественной войны. Мастер изначально понимала юмористический характер задумки и не считала изображённого человека реальной родственницей заказчика или участницей войны. После публикации снимков татуировка быстро разошлась по соцсетям и стала частью вирусного мема.