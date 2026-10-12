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Опубликовано 12 октября, 12:21

«Плакали в конце сеанса»: Тату-мастер набила «ветеранскую» наколку с Игорем Синяком

Тату-мастер набила клиенту портрет блогера Игоря Синяка в военной форме

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mysatanya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mysatanya

В Волгограде тату-мастер оказалась в скандальной ситуации, набив клиенту портрет блогера Игоря Синяка в военной форме. Сама художница была уверена, что увековечивает память героической прабабушки заказчика. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Портрет Игоря Синяка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mysatanya

Девушка написала, что к ней обратился правнук отважной пулемётчицы, которая когда-то сумела захватить загадочную «Хермесовку». Мастерица воодушевилась и приступила к работе.

Особенно трогательной получилась развязка сеанса. По словам татуировщицы, к моменту завершения рисунка все присутствующие настолько растрогались, что не смогли сдержать слёз.

Волки и тигры исчезают за секунду: Учёные создали меняющие цвет чернила для татуировок
Волки и тигры исчезают за секунду: Учёные создали меняющие цвет чернила для татуировок

Ранее Life.ru сообщал о скандале вокруг украинских тату-мастеров, набивающих клиентам портреты Степана Бандеры и Евгения Коновальца. Некоторые салоны представляли такие изображения как символы национальной истории. Священник Виталий Рыбаков раскритиковал подобные рисунки на теле, особенно связанные с радикальными идеологиями и нацистской символикой. По его словам, такие татуировки противоречат христианским представлениям о нравственности.

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Владимир Озеров
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