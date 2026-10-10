Волки и тигры исчезают за секунду: Учёные создали меняющие цвет чернила для татуировок

Американские учёные разработали необычные чернила, позволяющие менять цвет татуировки и временно делать её невидимой без лазерного удаления. Для управления рисунком достаточно направить на кожу свет определённого спектра. О технологии PhotoTat сообщает научный портал Science XXI со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Matter & Light.

Новинка основана на фотохромных красителях, способных изменять окраску под воздействием света. Исследователи создали три варианта пигментов: синий, пурпурный и жёлтый. Их заключили в мельчайшие частицы медицинского полимера, который уже применяется при изготовлении имплантатов.

Чтобы проявить изображение, достаточно воздействовать на него ультрафиолетовым излучением с длиной волны 365 нанометров. Цвет появляется всего за две-три секунды и может сохраняться от нескольких часов до нескольких дней при обычном комнатном освещении.

Под ярким солнечным светом рисунок способен быстро побледнеть. При этом чернила не исчезают из кожи: пигменты остаются на месте и могут активироваться повторно.

Технология позволяет управлять отдельными оттенками изображения. Например, зелёный свет влияет на пурпурный краситель, а синий — на жёлтый. Благодаря этому одна татуировка может менять внешний вид без повторного нанесения.

Один из разработчиков, сотрудник Университета Колорадо Карсон Брунс, испытал экспериментальные составы на собственной коже. В ходе исследований пигменты сохраняли способность переключаться между состояниями на протяжении 1,4–2,2 года.

Авторы рассматривают и медицинское применение разработки. Такие чернила могут пригодиться для временных отметок при лучевой терапии и хирургических операциях. Пока коммерчески доступен только пурпурный вариант, небольшой флакон которого стоит около 100 долларов.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании возможной связи между крупными татуировками и риском развития лимфомы. Учёные предположили, что частицы красителей могут накапливаться в лимфатических узлах. Однако причинно-следственная связь между нанесением татуировок и онкологическими заболеваниями пока не доказана.