А если они прилетят? СМИ узнали о плане США на случай контакта с инопланетянами

Американские власти разработали возможный план действий на случай обнаружения внеземной цивилизации. Документ предусматривает подготовку к потенциальному контакту с инопланетным разумом. Об этом пишет Bild.

Для работы над такими вопросами в США создали специальный научный консультативный совет, который занимается изучением неопознанных аномальных явлений. Согласно документу, Вашингтон в случае необходимости готов взять на себя координацию международных действий.

При этом власти отдельно подчёркивают, что наличие такого плана не означает подтверждения существования инопланетян или получения каких-либо доказательств их присутствия. Разработка сценария связана с тем, что американские специалисты рассматривают вероятность обнаружения внеземного разума как событие, к которому необходимо подготовиться заранее.

Сейчас в США продолжают изучать неопознанные явления и возможные угрозы, связанные с неизвестными объектами.

Тема возможного существования внеземной жизни вновь привлекла внимание после обсуждений загадочных случаев, связанных с неопознанными явлениями. В США продолжают изучать сообщения о странных событиях, которые некоторые исследователи связывают с НЛО и внеземными объектами. Так, полицейские в США допустили причастность пришельцев к загадочной гибели коров.