Украинские власти не допустят к президентским выборам политиков, выступающих за прекращение конфликта, поскольку их участие может кардинально изменить ситуацию в стране. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с аif.ru.

Поводом для комментария стали недавние слова Владимира Зеленского о возможности проведения президентских выборов в онлайн-формате. Украинский политик допустил такой вариант голосования, однако подчеркнул, что Верховной раде потребуется разработать соответствующие законодательные решения.

Олейник считает, что главная проблема заключается не только в способе голосования, но и в том, кто получит возможность участвовать в избирательной кампании. По его оценке, среди наиболее заметных украинских политиков сегодня нет представителей сил, выступающих за мирное урегулирование.

«Я не вижу там партий за мир, только партии войны. Что Порошенко*, что Тимошенко, что Зеленский, что Буданов*? А где лидеры партии мира? А их не допускают, значит, это не выборы», — заявил бывший парламентарий.

По мнению Олейника, при проведении полноценных выборов часть украинцев могла бы поддержать кандидатов, предлагающих прекращение боевых действий, открытие границ и отказ от дальнейшей мобилизации. Он полагает, что подобные обещания способны существенно изменить политическую обстановку.

При этом экс-депутат предупредил, что завершение конфликта может поставить перед Украиной серьёзные экономические проблемы. По его оценке, страна во многом зависит от внешнего финансирования, а после прекращения боевых действий объёмы международной поддержки могут измениться.

«На боевые действия деньги дадут, а на мир никто денег давать не будет», — утверждает Олейник.

В подтверждение своей позиции бывший депутат сослался на рассуждения украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, который ранее говорил о финансовых рисках как продолжения конфликта, так и его завершения. Олейник считает, что отсутствие достаточной собственной производственной базы осложнит экономическое восстановление страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский допустил проведение президентских выборов на Украине в онлайн-формате. По его словам, такой способ голосования можно рассмотреть, однако Верховной раде потребуется найти законодательное решение. Одним из ключевых вопросов остаётся обеспечение возможности участия в выборах украинских военнослужащих.