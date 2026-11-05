Зеленский допустил проведение президентских выборов на Украине онлайн
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На Украине допустили проведение выборов через интернет. Владимир Зеленский заявил, что такой вариант голосования стоит обсудить, однако для этого парламенту придётся принять необходимые решения.
«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придётся найти решения», — сказал Зеленский.
Как писал Life.ru, в октябре президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера провести президентские выборы. В ответ Зеленский раскритиковал публичные призывы главы Белого дома и назвал их ошибкой. По его словам, подобные высказывания не способствуют улучшению отношений между Украиной и Штатами.
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