На Украине допустили проведение выборов через интернет. Владимир Зеленский заявил, что такой вариант голосования стоит обсудить, однако для этого парламенту придётся принять необходимые решения.

«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придётся найти решения», — сказал Зеленский.

Как писал Life.ru, в октябре президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера провести президентские выборы. В ответ Зеленский раскритиковал публичные призывы главы Белого дома и назвал их ошибкой. По его словам, подобные высказывания не способствуют улучшению отношений между Украиной и Штатами.