Владимир Зеленский может попытаться использовать онлайн-голосование для манипуляций с результатами будущих президентских выборов на Украине. Такое подозрение высказал бывший депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров. В беседе с NEWS.ru он предположил, что дистанционный формат позволит властям контролировать голоса военнослужащих и украинцев, находящихся за границей.

«Онлайн-голосование — это мечта Зеленского. Он выступает за любые выборы, кроме конкурентных», — заявил Килинкаров.

По мнению экс-парламентария, проведение выборов через интернет создаст возможности для давления на военнослужащих. Кроме того, он допустил фальсификацию результатов голосования примерно шести миллионов украинцев, проживающих за пределами страны.

Килинкаров считает, что возможное решение о дистанционном голосовании вызовет серьёзное противостояние внутри Украины. Он сомневается, что властям удастся организовать выборы в условиях продолжающегося вооружённого конфликта.

«Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение», — сказал Зеленский.

Для реализации подобной инициативы Верховной раде потребуется разработать соответствующие законодательные механизмы. Кроме того, остаются нерешёнными вопросы безопасности, тайны голосования и равного доступа избирателей к процедуре.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский допустил проведение президентских выборов на Украине в онлайн-формате. Украинский лидер предложил обсудить дистанционное голосование, но признал, что для его организации потребуется решение Верховной рады. До этого Дональд Трамп призывал Киев провести президентские выборы, что вызвало публичные разногласия между политиками.