Мария Захарова иронично ответила на требование Каи Каллас к Сирии отказаться от признания ДНР и ЛНР. В беседе с РИА «Новости» представитель МИД РФ поинтересовалась, когда Дамаск успел стать членом Евросоюза.

Причиной для реакции стала инициатива главы европейской дипломатии связать дальнейшее сближение Брюсселя с сирийскими властями с пересмотром прежних внешнеполитических решений. Каллас выступила за отказ арабской республики от признания Донецкой и Луганской народных республик, которое состоялось при президентстве Башара Асада.

«Напомните, а когда Сирия стала членом Евросоюза?», — сказала она.

Напомним, летом 2022 года Сирия признала независимость ДНР и ЛНР. После смены власти в Дамаске Евросоюз начал пересматривать отношения с арабской страной. Как ранее рассказывал Life.ru, 16 ноября Каллас предложила включить вопрос непризнания территорий в условия будущего соглашения с Сирией. При этом сначала Брюссель намерен вернуться к документу об ассоциации, подготовленному ещё в 2008 году.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о вхождении в состав России. По официальным результатам голосования, за присоединение к РФ высказались 99,23% участников в ДНР и 98,42% в ЛНР. 30 сентября президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии обеих республик в состав РФ, а 4 октября завершилось их законодательное оформление в качестве новых субъектов Федерации.