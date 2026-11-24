Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена добиться пересмотра решений Сирии о признании ДНР и ЛНР. Брюссель хочет включить этот вопрос в условия будущего соглашения с Дамаском, одновременно добиваясь сокращения российского влияния в стране. Об этом сообщает Rapporteur.

Соответствующее предложение Каллас озвучила после встречи министров иностранных дел Евросоюза 16 ноября. По её словам, новые договорённости с сирийскими властями должны учитывать решения, принятые при бывшем президенте Башаре Асаде.

«Нам также следует потребовать непризнания оккупированных украинских территорий, которые они признали при режиме Асада», — заявила Каллас.

Издание отмечает, что глава евродипломатии неоднократно поднимала этот вопрос в разговорах с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шайбани и президентом Ахмедом аш-Шараа. Во время октябрьского визита в Дамаск она также дала понять, что ЕС рассчитывает на сокращение российского присутствия, включая военное.

Речь идёт о пересмотре внешнеполитических решений прежнего сирийского руководства. В 2022 году Дамаск признал независимость ДНР и ЛНР. Теперь Брюссель намерен включить вопрос об отказе от такого признания в переговоры о новом соглашении с Сирией.

При этом Евросоюз планирует сначала возобновить сотрудничество на основе соглашения об ассоциации, подготовленного ещё в 2008 году. Каллас пояснила, что требования о пересмотре прежних решений будут обсуждаться отдельно — при разработке обновлённого документа. Его условия пока не согласованы.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о вхождении в состав России. По официальным результатам голосования, за присоединение к РФ высказались 99,23% участников в ДНР и 98,42% в ЛНР. Российские власти назвали итоги волеизъявлением жителей Донбасса, выступивших за будущее вместе с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии обеих республик в состав РФ, а 4 октября завершилось их законодательное оформление в качестве новых субъектов Федерации.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва положительно оценивает переговоры с Дамаском о будущем российских военных баз. Стороны обсуждают дальнейшее использование авиабазы Хмеймим и объекта ВМФ в Тартусе. Российские власти рассчитывают сохранить взаимодействие с Сирией и находить взаимоприемлемые решения даже по сложным вопросам.