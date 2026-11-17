В Кремле поставили под сомнение способность главы европейской дипломатии Каи Каллас внести реальный вклад в урегулирование конфликта на Украине. Поводом стали её новые заявления, в том числе предложение получить данные о российских участниках СВО путём хакерской атаки для последующего введения визовых ограничений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал скрывать своего отношения к инициативам еврочиновницы и задал вопрос о её возможной роли в переговорной команде ЕС.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать идею Каллас организовать кибератаку на российские информационные ресурсы, чтобы завладеть сведениями о военнослужащих. Эти данные, по замыслу главы евродипломатии, могли бы использоваться для обоснования персональных визовых ограничений в Европе.

«Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас», — ответил Песков.

Однако на этом представитель Кремля не остановился. Он обратил внимание на то, что имя главы европейской дипломатии продолжают упоминать в контексте формирования команды переговорщиков от Евросоюза.

«Слов у меня нет. В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по её включению в команду переговорщиков от Европы. Задаёмся вопросом: что эти переговорщики смогут добавить к мирному процессу?» — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Между тем сама Каллас 16 ноября заявила, что европейские лидеры уже определились с тем, кто будет представлять объединение на следующем этапе переговоров. По её словам, теперь необходимо сосредоточиться на содержании будущих консультаций. Глава евродипломатии также настаивает, что первым шагом к урегулированию должно стать прекращение огня.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кая Каллас предложила взломать базу данных участников СВО для введения санкций ЕС. Глава европейской дипломатии рассуждала о том, что получить сведения о российских военнослужащих якобы не составит труда, поскольку информация хранится в цифровом виде. В Брюсселе рассматривают возможность включить визовые ограничения для участников СВО в новый пакет санкций против России.