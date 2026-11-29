Помощник президента России Юрий Ушаков назвал необычным заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о перспективах мира в Европе. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Тут можно спросить: «А в трезвом ли состоянии это было сказано?» Я не знаю», — заявил Ушаков.

Поводом для комментария стали слова Вадефуля о том, что европейскую безопасность сейчас приходится выстраивать в условиях противостояния с Россией. Немецкий министр назвал свою оценку трезвым анализом.

Ранее Life.ru сообщал о реакции Марии Захаровой на заявление Вадефуля. На брифинге 26 ноября представитель МИД России посоветовала немецкому министру обратиться к учебникам истории Германии. Она отметила, обеспечение европейской безопасности невозможно без учёта интересов Москвы.