«А в трезвом ли состоянии это сказано?» Ушакова удивили слова главы МИД ФРГ о России
Ушаков задался вопросом о трезвости главы МИД ФРГ после его слов о России
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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал необычным заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о перспективах мира в Европе. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Тут можно спросить: «А в трезвом ли состоянии это было сказано?» Я не знаю», — заявил Ушаков.
Поводом для комментария стали слова Вадефуля о том, что европейскую безопасность сейчас приходится выстраивать в условиях противостояния с Россией. Немецкий министр назвал свою оценку трезвым анализом.
Ранее Life.ru сообщал о реакции Марии Захаровой на заявление Вадефуля. На брифинге 26 ноября представитель МИД России посоветовала немецкому министру обратиться к учебникам истории Германии. Она отметила, обеспечение европейской безопасности невозможно без учёта интересов Москвы.
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