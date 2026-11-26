Противостояние с Россией исторически оборачивалось для Германии катастрофой. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль должен помнить, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Я хочу напомнить Йоханну Вадефулю, что Россия — это крупнейшая страна Европы. Только наша европейская часть нашей страны, Россия, сравнима с территорией всего Евросоюза, а еще у нас там и Урал, и за Уралом. Поэтому в контексте европейской архитектуры безопасности вообще сложно себе представить реализацию, как вот это себе видит Вадефуль, реализацию этих фантазий о том, что российские интересы учитывать не надо», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Россия является крупнейшей страной Европы, причём только её европейская часть сопоставима по площади со всем Евросоюзом. По мнению Захаровой, выстраивание новой архитектуры европейской безопасности без учёта интересов Москвы невозможно.

«Я рекомендую немецкому министру вновь обратиться к учебникам истории, в первую очередь истории Германии. Я уже призывала сотрудников посольства ФРГ в Москве пролистать эту литературу. Если бы немецкие дипломаты их читали, эти самые учебники, то знали бы, что периоды благополучия в истории их страны странным образом совпадают с периодами нормализации отношений с Россией, тогда как противостояние с нашей страной всегда оборачивалось для Германии, для ее народа катастрофой. При этом никогда это противостояние не начинала наша страна», — отметила Захарова.

Представитель МИД также посоветовала Вадефулю вновь обратиться к учебникам истории Германии. По её оценке, периоды благополучия немецкого государства совпадали с нормализацией отношений с Россией, тогда как конфронтация приводила к трагическим последствиям. При этом Захарова утверждает, что инициатором такого противостояния российская сторона не выступала.

Напомним, 24 ноября Вадефуль заявил, что мир и стабильность в Европе возможны лишь в противостоянии с Россией. Такое мнение немецкий министр выразил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.