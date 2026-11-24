Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко ответила главе немецкого внешнеполитического ведомства Йоханну Вадефулю, предложившему Москве отказаться от Крыма и Донбасса ради возвращения к системе европейской безопасности 1997 года. Дипломат напомнила о референдумах и обвинила НАТО в расширении без учёта мнения граждан стран альянса.

Причиной для реакции стали слова Вадефуля на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Немецкий министр назвал российские предложения о возвращении к архитектуре безопасности 1997 года несерьёзными, заявив, что в таком случае Москве пришлось бы вернуть Украине территории, перешедшие под российский контроль после этой даты.

Захарова подчеркнула, что жители Крыма и Донбасса сами определили своё будущее на референдумах. По её словам, речь идёт не просто о территориях, а о людях, которые сохраняют связь со своей историей, предками и Родиной. При этом она противопоставила проведённые голосования решениям о расширении Североатлантического альянса.

«А кто, херр Вадефуль, из жителей североатлантических стран хоть раз голосовал на референдуме за расширение НАТО на Восток?» — поинтересовалась представитель МИД.

Она обвинила руководство альянса в кулуарном принятии решений и заявила, что граждан западных государств не спрашивали об их отношении к продвижению НАТО на восток. По мнению Захаровой, такой подход противоречит заявлениям западных политиков о приверженности демократическим принципам.

«Так что учите, херр Вадефуль, будучи христианским демократом, историю, право и закон Божий. Стыдно на таком посту не понимать элементарных вещей», — заключила дипломат.

Свою публикацию Захарова сопроводила язвительным замечанием о резиновых перчатках. В начале ответа она сообщила, что надела их перед тем, как приступить к привычной работе, а в конце добавила, что использованную пару выбросила.

Ранее Life.ru сообщал, что Вадефуль исключил возможность обеспечения мира в Европе совместно с Россией. На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине немецкий министр заявил, что европейскую безопасность теперь придётся выстраивать в условиях противостояния с Москвой. Прежде Захарова уже критиковала его заявления о переговорах по Украине, назвав предложенный Берлином подход ультиматумом.