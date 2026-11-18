Призыв главы МИД Германии Йоханна Вадефуля к переговорам по Украине скрывает требование заранее исключить интересы России из обсуждения. Так его заявления оценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«А Вадефуль давно выступает за мирное урегулирование на Украине?! Либо он не Германию представляет, либо божья роса глаза застилает», — написала она.

По словам Захаровой, Европа предлагает говорить о мире на условиях, которые изначально не учитывают позицию Москвы. Дипломат подчеркнула, что российская сторона с таким подходом не согласится.

«Это не переговоры, а ультиматум, упакованный в дипломатическую риторику, и это «тупиковые размышления», — заявила представитель МИД.

Она также напомнила о 55 миллиардах евро, которые Германия, по словам самого Вадефуля, направила на военную помощь Киеву с 2022 года.

Захарова отметила, что перед недавними переговорами в Абу-Даби Берлин поставил под сомнение намерения Москвы и назвал её действия показными. При этом, по её словам, немецкая сторона сама отвергала переговоры как уступку России, а также выступала против посредничества бывшего канцлера Герхарда Шрёдера.

Ранее Life.ru писал, что страны Евросоюза разошлись во мнениях по поводу кандидатуры представителя для переговоров с Россией. Одни государства предлагают поручить эту роль председателю Евросовета Антониу Коште, другие поддерживают главу евродипломатии Каю Каллас. При этом некоторые участники ЕС считают, что её назначение способно осложнить возможный диалог с Москвой.