Мир и стабильность в Европе возможны лишь в противостоянии с Россией, считает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Такое заявление он сделал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

«К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе будут только в противостоянии с Россией, а не с Россией. Это наш трезвый анализ», — заявил министр.

Вадефуль также затронул вопрос расширения Североатлантического альянса. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО он назвал «чудом», подчеркнув, что считает организацию оборонительным союзом.

Ранее Life.ru сообщал, что Вадефуль призвал Россию начать переговоры по Украине. Глава МИД Германии вспомнил знаменитую речь президента США Рональда Рейгана 1987 года, когда тот у Бранденбургских ворот призвал Михаила Горбачёва разрушить Берлинскую стену. Проведя историческую параллель, дипломат обратился уже к Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия.