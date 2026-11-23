Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к России с призывом начать переговоры и завершить конфликт на Украине. Своё выступление дипломат сопроводил исторической отсылкой к речи президента США Рональда Рейгана.

Глава немецкого МИД напомнил о знаменитом обращении американского лидера к Михаилу Горбачёву в 1987 году. Тогда у Бранденбургских ворот Рейган призвал советского руководителя открыть проход между двумя частями Берлина и разрушить Берлинскую стену.

«Мы встретились всего в километре от Бранденбургских ворот», — отметил Вадефуль, после чего напомнил о словах бывшего американского президента.

По аналогии с этим выступлением Рейгана министр обратился уже к российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал его остановить боевые действия.

Ранее Life.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала предыдущие заявления Вадефуля о переговорах по Украине. По её мнению, немецкая сторона предлагала обсуждать мирное урегулирование на условиях, которые изначально исключали учёт интересов Москвы.