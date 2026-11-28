Европа четвёртый день подряд извлекает из подземных газохранилищ рекордные для соответствующих календарных дат объёмы топлива. Очередной исторический максимум отбора газа зафиксирован 26 ноября, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Новый суточный рекорд для этой даты также установила Франция. Особенно интенсивно расходует топливо Германия, которая располагает крупнейшими в Европе мощностями для хранения газа. В последние дни страна ежедневно извлекает из подземных резервуаров около 1% запасов.

Серия рекордов началась ещё в конце октября, когда европейские страны приступили к активному расходованию накопленного топлива. По оценке «Газпрома», высокие темпы отбора снижают возможности хранилищ по обеспечению потребителей газом в период зимних морозов.