А ведь зима ещё впереди: ЕС четвёртый день подряд рекордными темпами расходует газ
«Газпром» сообщил о новом рекорде отбора газа из европейских хранилищ
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Европа четвёртый день подряд извлекает из подземных газохранилищ рекордные для соответствующих календарных дат объёмы топлива. Очередной исторический максимум отбора газа зафиксирован 26 ноября, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Новый суточный рекорд для этой даты также установила Франция. Особенно интенсивно расходует топливо Германия, которая располагает крупнейшими в Европе мощностями для хранения газа. В последние дни страна ежедневно извлекает из подземных резервуаров около 1% запасов.
Серия рекордов началась ещё в конце октября, когда европейские страны приступили к активному расходованию накопленного топлива. По оценке «Газпрома», высокие темпы отбора снижают возможности хранилищ по обеспечению потребителей газом в период зимних морозов.
Напомним, к 27 ноября Европа уже израсходовала 16,5% газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону. Заполненность немецких хранилищ опустилась ниже 55%, достигнув исторического минимума для ноября. При этом в российской компании предупредили, что настоящие холода ещё впереди.