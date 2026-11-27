Европа ещё до наступления календарной зимы израсходовала 16,5% газа, закачанного в подземные хранилища при подготовке к отопительному сезону. Об ускоренном расходовании запасов и связанных с этим рисках предупредили в «Газпроме».

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 25 ноября объём извлечённого из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) оказался максимальным за всю историю наблюдений для этой календарной даты. Аналогичные рекорды были установлены 23 и 24 ноября.

Особенно заметно сокращаются запасы топлива в Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в Европе. Заполненность немецких ПХГ опустилась ниже 55%, достигнув исторического минимума для ноября. Рекордные показатели отбора также фиксируются во Франции.

«Вместе с тем настоящие холода ещё впереди», — подчеркнули в компании.

В «Газпроме» пояснили, что интенсивное расходование запасов в первый месяц отопительного сезона может снизить производительность хранилищ в дальнейшем. Это создаёт дополнительные риски для стабильного снабжения потребителей в периоды максимального зимнего спроса.