Германия пробила ноябрьский минимум: Берлин предупредили о последствиях холодов
«Газпром»: ЕС израсходовал 16,5% накопленного газа, а настоящие холода впереди
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европа ещё до наступления календарной зимы израсходовала 16,5% газа, закачанного в подземные хранилища при подготовке к отопительному сезону. Об ускоренном расходовании запасов и связанных с этим рисках предупредили в «Газпроме».
Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 25 ноября объём извлечённого из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) оказался максимальным за всю историю наблюдений для этой календарной даты. Аналогичные рекорды были установлены 23 и 24 ноября.
Особенно заметно сокращаются запасы топлива в Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в Европе. Заполненность немецких ПХГ опустилась ниже 55%, достигнув исторического минимума для ноября. Рекордные показатели отбора также фиксируются во Франции.
«Вместе с тем настоящие холода ещё впереди», — подчеркнули в компании.
В «Газпроме» пояснили, что интенсивное расходование запасов в первый месяц отопительного сезона может снизить производительность хранилищ в дальнейшем. Это создаёт дополнительные риски для стабильного снабжения потребителей в периоды максимального зимнего спроса.
Напомним, 25 ноября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил возвращение к закупкам российского газа даже после урегулирования конфликта на Украине. При этом он предупредил европейцев о предстоящем подорожании топлива зимой. А глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци ранее предупредил о возможной нехватке газа в Европе. По его оценке, отказ от российского топлива может лишить европейский рынок около 20 млрд кубометров газа ежегодно.
Больше новостей об энергетическом рынке — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.