Отказ от российского газа может ударить по ценам в ЕС уже зимой, предупредил глава Eni
Глава Eni предупредил ЕС о росте цен на газ после отказа от поставок из РФ
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Европа рискует столкнуться с ростом цен и нехваткой газа после прекращения поставок из России. С таким предупреждением выступил глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци, сообщает агентство Radiocor.
Руководитель нефтегазовой компании объяснил, что после вступления запрета в силу европейский рынок лишится значительной части предложения. Быстро найти замену выпадающим объёмам, по его оценке, будет непросто. Восполнить дефицит могло бы восстановление поставок из Катара в полном объёме, однако пока рассчитывать на это нельзя.
Дескальци высказался на полях энергетического форума, организованного итальянской партией «Вперёд, Италия». Он предупредил, что ограничения создадут проблемы не только со снабжением, но и со стоимостью топлива. Ситуацию осложняют низкие запасы газа в европейских хранилищах.
Особенно серьёзные последствия глава Eni допустил в случае холодной зимы. По его словам, отказ от российского топлива может лишить европейский рынок около 20 миллиардов кубометров газа в год. Если эти объёмы не удастся заменить, а хранилища продолжат пустеть, снабжение окажется под дополнительным давлением.
При этом Дескальци не стал оценивать возможный масштаб проблем. Он пояснил, что многое будет зависеть от погоды: мягкая зима способна уменьшить нагрузку на газовый рынок, тогда как продолжительные морозы усугубят нехватку топлива.
Согласно утверждённому Евросоюзом графику, полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа по долгосрочным контрактам планируется прекратить с 30 сентября того же года.
Ранее Life.ru сообщал о резком подорожании газа в Европе на фоне прогнозов морозов. 23 ноября биржевые котировки выросли на 8,6%. Дополнительное давление на рынок оказали сокращение экспорта СПГ из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебои с отдельными поставками из Норвегии.