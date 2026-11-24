В Европе закрываются предприятия по производству удобрений из-за стремительного роста цен на газ. Местные компании вынуждены сокращать собственное производство и всё больше полагаться на импортное сырьё, пишет Financial Times.

По данным ценового агентства Argus, в Европе уже остановлены мощности, способные выпускать не менее пяти миллионов тонн аммиака в год. Это соответствует 28% совокупных производственных мощностей региона. При этом аналитики допускают, что реальный показатель может достигать 35%.

Особенно сильно от подорожания топлива страдают производители азотных удобрений. На природный газ приходится от 60 до 80% затрат на их производство.

Великобритания уже полностью лишилась собственного производства аммиака после закрытия предприятий CF Fertilisers и Yara в 2023 и 2025 годах соответственно. В начале ноября второй по величине европейский производитель аммиака AGF Nitrogen также предупредил о возможной остановке дополнительных производственных линий.

Руководители отраслевых компаний опасаются, что растущая зависимость от зарубежных поставщиков сделает Европу более уязвимой к перебоям в международной торговле. Это противоречит стремлению европейских властей укрепить экономическую безопасность региона.

Между тем 23 ноября биржевые цены на газ в Европе подскочили на 8,6%, достигнув 96,08 евро за мегаватт-час на фоне прогнозов продолжительного похолодания. При этом европейские газохранилища подошли к зиме с рекордно низкими запасами: к 17 ноября их заполненность впервые за время наблюдений для этого периода опустилась ниже 70%.