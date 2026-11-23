Биржевая стоимость газа в Европе резко выросла на фоне предупреждений о продолжительных холодах. В понедельник, 23 ноября, эталонные фьючерсы на нидерландском хабе TTF дорожали на 8,6%, достигая 96,08 евро за мегаватт-час.

Позднее котировки скорректировались: рост замедлился примерно до 4%, а стоимость опустилась до 92,50 евро за МВт·ч. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные торгов.

Одной из причин скачка стали обновлённые прогнозы погоды. Синоптики ожидают, что похолодание на северо-западе Европы сохранится до начала декабря. На этой неделе температура может оказаться на 3–5 градусов ниже климатической нормы, а в первые дни следующего месяца — на 5–8 градусов.

Дополнительное давление на рынок оказывает состояние европейских газохранилищ. Сейчас они заполнены примерно на 69%, тогда как обычный сезонный показатель составляет около 80%. Это означает, что регион входит в период повышенного спроса на отопление с меньшими запасами топлива, чем обычно.

Ситуацию осложняют перебои с поставками. Экспорт сжиженного природного газа из Катара сократился на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а в Норвегии, крупнейшем поставщике трубопроводного газа в Европу, возникли проблемы с отдельными поставками.

Дополнительным фактором риска может стать рост потребления газа в азиатских странах. Если там также установится холодная погода, европейским импортёрам придётся активнее конкурировать за доступные партии СПГ.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские газохранилища впервые за время наблюдений оказались заполнены менее чем на 70% в ноябре. По данным Gas Infrastructure Europe, к завершению газовых суток 17 ноября уровень запасов составил 69,95%, что стало антирекордом для этого периода с начала наблюдений в 2011 году.