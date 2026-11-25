Евросоюз не намерен возобновлять закупки российских энергоносителей даже после мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью Euronews заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Мы больше никогда, если это зависит от меня, не будем импортировать из России ни одной молекулы. Мы не доверяем России», — сказал он.

Йоргенсен напомнил, что Брюссель закрепил отказ от российского газа на законодательном уровне, а не только в рамках санкционной политики. По его словам, даже отмена ограничительных мер после завершения конфликта не приведёт к восстановлению энергетического сотрудничества с Москвой.

При этом еврокомиссар предупредил европейцев о предстоящем подорожании бензина, дизельного топлива и газа зимой. В октябре средние цены на газ в Европе оказались на 163% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Тем временем, согласно данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), за январь — май 2026 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 11%, а трубопроводного газа — на 7% в годовом выражении. На российское топливо в тот период приходилось около 12% потребностей объединения в газе.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия и Словакия оспаривают в Суде ЕС запрет на импорт российских энергоносителей. Будапешт и Братислава считают, что Брюссель фактически ввёл санкции, обойдя требование об единогласном одобрении всеми членами объединения. На этом фоне европейские государства продолжают закупать топливо у Москвы. Только в сентябре расходы ЕС на российский газ достигли €1,28 млрд, из которых €783 млн пришлось на трубопроводные поставки.