Евросоюз в сентябре 2026 года потратил на российский трубопроводный газ больше, чем за любой месяц с января 2025-го. Об этом сообщает ТАСС, проанализировавшее статистику Евростата.

Общая стоимость импортированного в сентябре российского газа достигла 1,28 миллиарда евро. Из этой суммы на поставки по трубопроводам пришлось 783 миллиона евро.

Кроме того, согласно приведённым данным, в мае страны Евросоюза направили на закупку российского сжиженного природного газа 498 миллионов евро.

На сегодняшний день поставки трубопроводного газа из России в европейском направлении осуществляются только по одному действующему маршруту — газопроводу «Турецкий поток».

Ранее Life.ru сообщал, что за первые десять месяцев 2026 года ЕС потратил на российский СПГ около 8,7 миллиарда евро. Это более чем на 20% превышает расходы за весь предыдущий год. По данным аналитиков, за январь — октябрь европейские порты приняли 12,89 миллиона тонн сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ».