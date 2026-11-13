Европа нарастила закупки российского газа: Счёт за сентябрь достиг 1,28 млрд евро
ЕС в сентябре потратил на газ из России рекордную с января 2025 года сумму
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Евросоюз в сентябре 2026 года потратил на российский трубопроводный газ больше, чем за любой месяц с января 2025-го. Об этом сообщает ТАСС, проанализировавшее статистику Евростата.
Общая стоимость импортированного в сентябре российского газа достигла 1,28 миллиарда евро. Из этой суммы на поставки по трубопроводам пришлось 783 миллиона евро.
Кроме того, согласно приведённым данным, в мае страны Евросоюза направили на закупку российского сжиженного природного газа 498 миллионов евро.
На сегодняшний день поставки трубопроводного газа из России в европейском направлении осуществляются только по одному действующему маршруту — газопроводу «Турецкий поток».
Ранее Life.ru сообщал, что за первые десять месяцев 2026 года ЕС потратил на российский СПГ около 8,7 миллиарда евро. Это более чем на 20% превышает расходы за весь предыдущий год. По данным аналитиков, за январь — октябрь европейские порты приняли 12,89 миллиона тонн сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ».
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