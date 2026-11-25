Президент Белоруссии Александр Лукашенко вооружился картой республики, чтобы объяснить французской журналистке обстоятельства начала специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу Le Point.

Поводом для демонстрации карты стал вопрос корреспондента Анн Нива о роли Белоруссии в событиях февраля 2022 года. Лукашенко напомнил, что незадолго до начала боевых действий Москва и Минск проводили плановые совместные военные учения.

По словам белорусского лидера, после завершения манёвров Россия приступила к выводу военнослужащих с территории республики. Впоследствии российские подразделения начали наступление на Украину. Лукашенко утверждает, что Москва заранее не информировала его о своих планах.

«Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также рассказал о гуманитарной миссии Минска. Республика содействует обменам военнопленными и телами погибших, поддерживая контакты с российской и украинской сторонами.

Напомним, в интервью тому же французскому журналу Лукашенко выразил готовность лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Белорусский лидер предложил выступить гарантом безопасности украинского президента во время поездки.