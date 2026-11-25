«Я ему что — чемодан?»: Зеленский отверг предложение Лукашенко, разразившись истерикой
Зеленский ответил на предложение Лукашенко фразой о чемодане
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полёте в Москву. Об этом экс-комик заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
«Он предлагает меня забрать. Я ему что — чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор», — сказал Зеленский.
Он назвал инициативу Лукашенко неконструктивной и заявил, что подобные предложения якобы не приближают завершение конфликта.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Белорусский лидер предложил выступить гарантом безопасности украинского политика.
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