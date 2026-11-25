Главарь киевского руководства Владимир Зеленский отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полёте в Москву. Об этом экс-комик заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

«Он предлагает меня забрать. Я ему что — чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор», — сказал Зеленский.

Он назвал инициативу Лукашенко неконструктивной и заявил, что подобные предложения якобы не приближают завершение конфликта.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Белорусский лидер предложил выступить гарантом безопасности украинского политика.