Россия, Украина и Белоруссия смогли бы быстрее договориться о завершении конфликта, если бы вели переговоры втроём, без участия европейских государств. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point. Фрагмент беседы приводит агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, непосредственный диалог Москвы, Киева и Минска позволил бы быстрее найти решение не только по прекращению боевых действий, но и по дальнейшему устройству региона.

«Мы быстрее бы договорились, чем с вами, об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли», — заявил Лукашенко, обращаясь к европейским собеседникам.