Россия, Украина и Белоруссия быстрее договорятся о мире, заявил Лукашенко
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Россия, Украина и Белоруссия смогли бы быстрее договориться о завершении конфликта, если бы вели переговоры втроём, без участия европейских государств. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point. Фрагмент беседы приводит агентство БелТА.
По словам белорусского лидера, непосредственный диалог Москвы, Киева и Минска позволил бы быстрее найти решение не только по прекращению боевых действий, но и по дальнейшему устройству региона.
«Мы быстрее бы договорились, чем с вами, об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли», — заявил Лукашенко, обращаясь к европейским собеседникам.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко предложил сопроводить Зеленского в Москву для переговоров с Путиным. Президент Белоруссии заявил, что готов лично гарантировать безопасность украинского лидера во время поездки. По его мнению, прямой диалог мог бы помочь приблизить завершение конфликта.