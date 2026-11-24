Европейские страны добиваются участия в переговорах России, США и Украины в качестве четвёртой стороны. О таких требованиях рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют разные точки зрения, европейцы настаивают на том, чтобы это был уже четырёхсторонний формат», — сказал он.

При этом Москва пока не понимает, какую пользу мирному процессу может принести присутствие представителей ЕС. Точные сроки следующего раунда консультаций между Москвой, Вашингтоном и Киевом ещё не согласованы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение Европы подключиться к переговорам вместе с Россией, США и Украиной. При этом он назвал первоочередной задачей продолжение военной поддержки Киева и подчеркнул необходимость обсуждать территориальные вопросы с участием Владимира Зеленского.