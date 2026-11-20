Европейские страны намерены начать мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» в Берлине. При этом он подчеркнул, что ближайшим приоритетом союзников остаётся военная поддержка Киева.

«Мы, разумеется, намерены начать мирные переговоры с Россией», — заявил французский лидер. Его выступление опубликовано в официальной стенограмме Елисейского дворца.

По словам Макрона, европейские государства рассчитывают участвовать в урегулировании вместе с Россией, Украиной и США. Именно такой четырёхсторонний формат он назвал подходящим для обсуждения будущего мирного соглашения.

Однако перед началом полноценного диалога французский президент считает необходимым укрепить позиции Киева. Для этого участники «коалиции желающих» намерены продолжать поставки вооружений, прежде всего средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Макрон также отметил, что территориальные вопросы должны обсуждаться при непосредственном участии Владимира Зеленского, тогда как вопросы европейской безопасности требуют участия самих европейских государств.

При этом французский лидер признал, что контакты между европейскими странами и Москвой полностью не прекращались. По его словам, сейчас сторонам необходимо определить конкретное содержание будущих переговоров. Их дата и место пока не названы.