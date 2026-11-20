Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос исключительно с президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от своих территорий. С таким заявлением украинский политик выступил на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

«Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной», — заявил Зеленский, слова которого приводит украинский телеканал ТСН.

Он отметил, что возможные территориальные компромиссы остаются крайне болезненной темой для украинского общества. По его словам, если бы Киев был готов отказаться от своих земель, то мог бы сделать это ещё в 2022 году. Однако украинцы, как утверждает Зеленский, тогда продемонстрировали готовность защищать страну, и нынешнее руководство продолжает придерживаться этой позиции.

Украинский политик также признал, что ситуация остаётся тяжёлой, а предстоящая зима может принести новые испытания. Несмотря на это, по его словам, Киев намерен продолжать выбранный курс.