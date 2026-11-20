Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров заключить сделку с Россией и перенаправить на внутренние нужды средства, которые страны Европы тратят на поддержку Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на четырёх собеседников, знакомых с содержанием телефонного разговора.

По данным издания, американский лидер подключился к заседанию «коалиции желающих» в Берлине через телефон своего зятя Джареда Кушнера. Трамп заявил участникам встречи, что президент России Владимир Путин готов к мирному соглашению. Он также обратил внимание на то, что европейские страны расходуют на Украину миллиарды долларов, которые могли бы направить на развитие собственных государств.

Как отмечает WP, республиканец назвал европейские страны «прекрасными» и заявил, что их руководители могли бы потратить средства на собственные нужды. При этом лидеры Германии, Франции и Великобритании подтвердили готовность продолжать военную поддержку Киева.

Позднее спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине, что Трамп не собирается навязывать Украине и Европе план урегулирования. По его словам, глава Белого дома хочет заключить соглашение при участии европейских партнёров и Киева.

«Он не стремится ничего навязывать в одностороннем порядке. Он хочет сделать это вместе с Европой и Украиной. Любая сделка, над которой мы работаем, будет сопровождаться тесными консультациями с Украиной и Европой», — сказал Кушнер.