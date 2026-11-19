Зачем снова тратить миллиарды? Трамп после встречи с Путиным усомнился в новых расходах на Украину
Politico: После встречи с Путиным Трамп поставил под вопрос миллиарды для Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине со стороны Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с содержанием его телефонного разговора с союзниками.
Американский лидер подключился к заседанию «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. По сведениям издания, он выразил серьёзные сомнения в необходимости выделять Киеву дополнительные миллиарды долларов. При этом о конкретных решениях по сокращению финансирования не сообщается.
Звонок поступил Джареду Кушнеру, находившемуся на встрече европейских лидеров. Как ранее писала немецкая газета Bild, тот включил громкую связь и поднёс телефон к микрофону, чтобы участники заседания могли услышать президента США.
Разговор состоялся после трёхстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Переговоры проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и продолжались около полутора часов. Это была первая встреча лидеров России, США и Китая в таком формате.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проинформировали канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах Трампа в Китае. Американские представители прибыли в Берлин для участия в консультациях по урегулированию конфликта на Украине.