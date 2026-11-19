Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине со стороны Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с содержанием его телефонного разговора с союзниками.

Американский лидер подключился к заседанию «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. По сведениям издания, он выразил серьёзные сомнения в необходимости выделять Киеву дополнительные миллиарды долларов. При этом о конкретных решениях по сокращению финансирования не сообщается.

Звонок поступил Джареду Кушнеру, находившемуся на встрече европейских лидеров. Как ранее писала немецкая газета Bild, тот включил громкую связь и поднёс телефон к микрофону, чтобы участники заседания могли услышать президента США.

Разговор состоялся после трёхстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Переговоры проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и продолжались около полутора часов. Это была первая встреча лидеров России, США и Китая в таком формате.